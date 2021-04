Loïc JAFFRE

Basée à PLOUAY, ETHIQUE & TACT Publicité est une entreprise dynamique qui a su saffirmer dans le milieu publicitaire. De la création graphique à la pose d'enseignes, de panneaux publicitaires, de bâches, de stands...



Un service haut de gamme qui peut sappuyer sur des équipes de poseurs certifiés formés à lapplication des produits développés par le groupe HEXIS dune part et plus récemment sur des produits développés par WAS LIGHT.



ETHIQUE & TACT Publicité vous propose des solutions innovantes et performantes qui sadaptent à la plupart des situations : changement de couleur, rénovation, personnalisation ou protection de véhicules : motos, voitures, bus, bateaux, avions, mais aussi mobilier, mur en béton, sols,



Découvrez quelques réalisations sur https://www.facebook.com/EthiqueTactPublicite



Vous avez un projet ? Nhésitez pas à nous rendre visite ou nous contacter, que vous soyez particulier ou professionnel !! NE PASSEZ PLUS INAPERÇU !!



Mes compétences :

Adhésif

Création

Design

Impression numérique

Publicité

Réactivité

Textures

Total covering