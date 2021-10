Loic LE TROCQUER

Bienvenu sur mon profil,

Fort d'une expérience en maintenance au sien des usines et en tant que prestataire dans l'industrie pharmaceutique / agroalimentaire

Riche de plus de 25 ans d'expérience dans lindustrie, mon parcours s'est nourri des exigences qualités liées au process de la pharmacie et de l'agroalimentaire.

J'y ai occupé tout types de postes, de la technique, de la direction et à la production.

Cela me permet aujourd'hui d'avoir la prise de recul nécessaire pour transformer et atteindre de nouveaux défis.

Reconnu comme management d'équipes de terrain, engagée et respectueux des valeurs humaines, j'écoute les équipes pour qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes.

Mon projet professionnel est d'évoluer vers un poste de responsable maintenance dans une entreprise à taille humaine ou vers une fonction d'adjoint responsable maintenance sur une entité internationale. De formation technique, je possède les compétences clef et l'expérience terrain pour mener des projets techniques et organisationnels.



Mes compétences :

Autodesk inventor

GMAO

Conception mécanique

Mécanique générale