Raphaël LEGOY

J'ai travaillé 12 ans dans la maintenance industrielle dans différent type de société (agroalimentaire,pétrochimie,BTP et service). J'ai eu beaucoup de mission intérim et de CDD volontairement. Parce que je pense que pour être un technicien de maintenance polyvalent, il est préférable de faire dix société en dix ans qu'une seule.Ces dernières années, je m’oriente vers des poste dans le domaine de la production.



C'est pourquoi j'ai repris mes études. J'ai choisi une licence en logistique parce que la logistique touche à l'organisation même des sociétés. Pendant cette formation j'ai approché les différents mode de transports et j'ai approfondi mes connaissance en gestion de stock et gestion des flux logistique d'une société. Pendant mon stage de fin de cycle, j'ai établi un cahier des charges et j'ai fait un programme sous visual basic pour excel de façon à extraire les données du carrier haulage d'un ERP pour en faire des tableaux de bord exploitables.

Ensuite je suis rentré en école d'ingénieur pour parfaire mon parcours et connaitre le management et l'amélioration continue. Pendant un stage intermédiaire, j'ai mis en application toutes les données de la logistique précédemment acquises. J'ai établi une cartographie complète du service expédition afin de rendre compréhensible l'organisation des flux informationnels et physiques.J'ai aussi utilisé la méthode MARP (Ishikawa,5P,...) pour définir le point d'amélioration optimum. Mon stage de fin d'étude s'est articulé sur le 5S, la gestion de stock et la résistance au changement. J'ai mis en place un PDCA informatique appliqué à la philosophie Kaïzen.



Sur le plan personnel, je me défini comme une personne empathique et qui aime le contact. Je suis droit et rigoureux. J'aime le management participatif.



Mes compétences :

Qualité

Visual Basic

Maintenance

Amélioration continue

Microsoft Excel

Microsoft Windows

Chargé d'affaires

Logistique industrielle

Conduite de projet

Suivi de chantiers