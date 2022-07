Loic LEBEL

Responsables Régional des ventes et Prescription

Les Robinets PRESTO / SANIFIRST Poitou Charente

ZONE (16,17,79,86)

- Prescripteur daffaires collectivité, hospitalier, BE et architectes.

- Suivi de la maitrise douvrage utilisatrice et des installateurs.

- Animation, formation et management de la distribution spécialisé.

- Apporteur daffaires pour les distributeurs spécialisés.



Maitrise du processus décisionnel de la prescription



Développement et gestion des ventes dun secteur



Promouvoir, cibler, négocier, prospecter et fidéliser la clientèle



Assurer le suivi des affaires et dynamiser le marché