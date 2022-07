Loic MIOSSEC-MERCIER

Mes atouts outre ma formation sont : lesprit déquipe, mon goût pour la communication, lautonomie, lorganisation, une réelle polyvalence ainsi que ma rigueur pour le travail à effectuer au sein dune équipe et une grande capacité dadaptation.

De plus, mes diverses expériences dans le monde du travail mont permis dacquérir une aisance, un très bon sens du relationnel et une maturité de travail indéniable.

Mon objectif professionnel est de suivre une voie qui me permette doptimiser ma formation, de mépanouir aussi bien dans ma carrière que dans la réussite de votre structure motivé, dynamique, très organisé, je suis déterminé et prêt à minvestir pleinement. Je sais que mon parcours est atypique, malgré ou à cause de cela je fais mienne cette devise qui ose gagne.



Mes compétences :

Commodities

Procurement

Stock Control

Medical Devices

Microsoft Excel

Microsoft Word