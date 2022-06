Loïc THOMAS

Fort dune expérience significative dans lindustrie automobile en qualité de Responsable Informatique, jai souhaité préparer depuis 2016 un master Responsable Ingénierie Systèmes et réseaux. Autodidacte, lobtention de ce diplôme supérieur ma notamment permis de valider mes acquis mais également didentifier les nouveaux défis et enjeux dans le monde de linformatique.



Depuis 2000, ma position ma donné lopportunité de participer et de piloter différents projets, aussi bien de petite que de grande envergure, me permettant ainsi dappréhender de nouvelles thématiques, et dêtre réactif sur les problématiques inhérentes au monde industriel.



Mes compétences :

Teamwork

Administration système

Scripting

Landesk

Budgets

Project Management

VMware Workstation

Microsoft Office

Microsoft Excel

DHCP

MS Excel Pivot Tables

Microsoft Windows Server

VMware Server

Microsoft SQL Server

VMware ESX

Office Automation

Administration de bases de données

Negotiation

Batch Programming

Virtualisation

Team Management

Administration réseaux

Windows PowerShell

Hyper-V

Monitoring

Dynamisme

Active Directory

DNS

Joomla

Autonomie

Rigueur

Amélioration continue

Plan de communication

Gestion de projet

Analyse fonctionnelle

Management

Plan de continuité d'activités

ITIL

Supervision