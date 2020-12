Loick SERBETOT

14 années d’expérience en conception et développement de logiciels embarqués.

8 années d’expérience dans la conception de solutions IoT.



Expertise dans les domaines :

- Architecture logicielle des systèmes embarqués

- Développement bas niveaux, firmware et applicatif

- Conception de distributions Linux Embarqué

- Communication Machine To Machine et réseaux pour l’Internet des Objets



Mes compétences :

Linux embarqué

Langage C/C++

Developpement bas niveau

Firmware

IBM Watson

Internet des Objets