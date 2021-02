Lorena CLEMENT PORTIER

Je suis coach professionnelle mon domaine est le développement personnel et professionnel de la personne. Je fais du coaching individuel.



Un jour, jai décidé de changer totalement de vie après avoir Managé des équipes, Dirigé des missions commerciales, entrepris la création de mes propres structures pendant des années.

si javais eu un coach, jaurais été rassurée, jaurais multiplié les options et ciblé mes actions, jaurais utilisé tout mon potentiel, et ceci avec plus de sérénité.



Je pratique un coaching dynamique sous forme de séances alternant le « fast coaching »et le « slow coaching »

Séances rapides de haute intensité orientées sur la mise en application en session de 15 minutes et séances d1h30 orientées sur la mise en lumière de votre identité, vos ressources .

Cette méthode est applicable pour les sujets professionnels et dordre personnels. Jorganise des ateliers de mise en application par la suite avec un accompagnement ciblé. Mon coaching sadapte aux rythmes de vie quils soient exigeants et chargés ou plus légers.