Lorena ORTEGA

DOMAINES DE COMPETENCES

- Gestion & Management : Elaboration des plans stratégiques, définition et suivi de budgets, construction & suivi de P&L, management direct & transversal.

- Marketing stratégique : Réalisation et mise en place détudes de marché, réalisation du diagnostic stratégique, category management, suivi des activités B to B, segmentation marché et clients, construction de partenariats.

- Marketing opérationnel : Développement relation clients/fournisseurs, conquête et fidélisation des clients, organisation des débouchés pour les produits, création des outils de marketing direct, optimisation des ressources et maîtrise des coûts.

- Marketing produit : Définition du pipeline produit, gestion et développement des produits et du mix-marketing, déploiement de la politique produit.

- CRM : Définition & déploiement de stratégie CRM et PRM, cycle de vie clients.

- E-commerce / Marketing digital : Gestion de contenu et animation commerciale, élaboration de plans media web, définition & déploiement de stratégie e-RP industrielle.

- Management de projets: Pilotage de projets transversaux, analyse des besoins, des fonctionnalités, de lergonomie et du design ; rédaction de cahiers des charges, briefings et sélection des prestataires.

- Rôle Corporate contexte international : Accompagnement des responsables marketing et ventes (Europe/USA/Asie) dans une optique de partage de best practices, « montée » en compétences et de cohérence internationale. Formation et accompagnement des équipes en contenu, animations, projets, prestataires, etc.