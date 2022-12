Lorène LEGUILLON

Suite à une année d'apprentissage au sein du ministère de la Culture-DRAC des Pays de la Loire, dans le cadre de la préparation d'un MASTER 2 double compétence Management spécialité Administration des entreprises, je suis disponible dès maintenant pour me lancer dans une nouvelle aventure professionnelle.



Mes objectifs :

- Assurer la maîtrise d'ouvrage sur des projets d'aménagement culturel du territoire : intervention artistique dans l'espace urbain, commande publique, etc.

- Réfléchir, définir et coordonner une politique culturelle sur des territoires en lien avec les volontés et acteurs du terrain.



Aimant la recherche et dotée d'un esprit d'analyse, j'ai une démarche réflexive autour des politiques culturelles publiques développées par les acteurs institutionnels et j'affectionne les dynamiques de co-construction.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Management

Stratégie d'entreprise

Veille stratégique

Médiation culturelle

Politiques culturelles