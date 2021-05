Lorenzo GROS DELLA VEDOVA

Conseil en création, puis développement de structures unitaires ou conglomérées en France et à linternational. Assistance à la restructuration, démantèlement ou transmission.

Polyvalence, adaptabilité, réactivité et rigueur.

Compétences de gestion et d'administration de centres de profit dans des domaines variés tels que la distribution spécialisée, la grande distribution, vente directe et immobilier.

Direction d'unités de production dans les secteurs retail, distribution et management commercial dans des structures visant notamment à l'amélioration du cadre de vie.

Transactions immobilières, opérations de valorisation et optimisation patrimoniale.

Mise en relation et dynamique de réseaux professionnels.