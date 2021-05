Lotfi BENNOUA

Créateur de toutes relations extérieures qui permettent d'informer,d'aider et de promouvoir l'entreprise.

Mon expérience professionnelle dans le domaine du commercial m'a familiariser avec les contrainte liées aux métiers en contact direct avec la clientèle,et c'est un acquis sur lequel je pourrai m'appuyer pour progresser .



Mes compétences :

Management et Efficacité Personnelle

Marketing et Commercial

Relationnel

Ėtude de marché

Gestion commerciale

Stratégie

Force de vente

Veille concurrentielle

La formation des commerciaux

Feuilles de route et plannings