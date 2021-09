Loubna LOUBNA DAMRI (DAMRI)

De formation graphique, esprit ouvert et curieux, passionné de design, de médias et dInternet.

Envie d'apprendre et de créer et ayant le souci du détail. Je suis capable de conseiller les clients et dassurer le suivi de mes créations. Je suis une graphiste multimédia polyvalente, qui aime le travail en équipe.

Mon rêve est de rejoindre une entreprise innovante où mes compétences et ma compréhension de mon métier me permettent de relever les défis et d' épanouir au sein dune équipe dynamique.