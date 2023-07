Louis CHABRERIE

En études d'infoirmatique à Epitech Technology, je suis à la recherche d'un stage de 4 à 6 mois pour le début de ma 2e année. (De juilllet à Décembre)

Passionné d'informatique et le développement en général depuis le collège.



J'ai pu testr différents frameworks et APIs dans différents langages (Python, C, C#, C++, JS, HTML, PHP...)

me permettant d'aboutir à mes objectifs personnels de découverte de ces technologies, leur fonctionnement, et leurs utilités.



Je réalise actuellement des projets personnels, avec Arduinos, Raspberry Pi, logiciels libres et autres comme:

Une réplique simplifiée du StreamDeck, une maquette avec ordinateur intégré de Portal Gun, logiciel de gestion de mods pour Minecraft...

Je me suis dernièrement occupé de la gestion d'un site web, formulaire de participation à un évènement privé en JS, HTML, PHP et SQL.



Ces projets me permettent de m'épanouir dans le domaine de l'informatique de plus en plus poussée, le tout avec des compétences solides à la clé.