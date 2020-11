Louis DESPRETZ

Mon profil universitaire et opérationnel me permet d'être rapidement autonome dans les missions qui me sont confiées. D'un naturel volontaire et dynamique, j'ai à coeur d'être efficace et pro actif dans mes prises de décision. Les entreprises qui mont accueillies en alternance ou en stage mont permis de mettre en application mes connaissances théoriques, de développer mes compétences en communication, management et gestion et de travailler en interaction avec différents corps de métiers et niveaux hiérarchiques.(04/2014)



Etudiant en Master

2e Business Game Electro Dépôt

Co-secrétaire Général JMMD Conseil (Junior entreprise, conseil en marketing)

Alternance/Management/Marketing/Commerce