Louis-Eric SALEMBIER

Ingénieur HEI



Expert près la Cour d'Appel d'Amiens et la Cour Administrative d'appel de Douai



Consultant indépendant

ingénieur conseil : fondations, structures, gros-œuvre

bureau d'études plâtrerie : comportement au feu, comportement sismique

Développement de produits et systèmes

assistance à essais

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

diagnostics sur existants

études techniques

évaluations techniques et audits qualité



Auteur d'une méthode de calculs officielle (NF DTU 25.41 P1-1 annexe C)



Membre de diverses commissions de normalisation