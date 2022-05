Consultant SAP-SCM.



Titulaire d'un Master en Management et Technologies de l'Information, j'ai au cours de mes études et expériences professionnelles eu l'occasion de découvrir et acquérir des compétences et connaissances variées dans le domaine des nouvelles technologies à travers différents environnements culturels.



Anglais: 960 au TOEIC (2012)



Mes compétences :

SAP

ERP

Système d'information

Informatique

ABAP

ABAP/4