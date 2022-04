Jessica ORSI

Mon expérience non seulement en Gestion des Systèmes d'Informations et en Analyse d'affaires mais aussi dans des domaines variés, m'a permis de me développer sur un axe principal d'analyse, de gestion et d'optimisation de systèmes variés et complexes.

En effet, que ce soit dans les domaines du marketing, ou de la gestion d'un système d'informations, l'analyse du besoin et la compréhension des conséquences business permettent d'apprécier la qualité d'un service et d'en développer les axes d'améliorations émergents.



My experience in Management of Information Systems, Business Analysis and other fields, has allowed me to develop my skills in analysis, management and optimization of varied and complex systems. In fact, in the marketing, or in management fields of Information Systems, needs analysis and the understanding of the Business impact allow to appreciate the product quality and develop emerging improvement axes.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Gestion de production

TIC

Gestion de Projet

Supply chain

ERP

Qualité

Développement durable

MRP

Logistique