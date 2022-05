Louis FABRE

J'ai obtenu le diplome de l'école Supaéro en 2006. J'ai choisi pour mon stage de fin d'études le centre de recherche d'EADS (CCR), dans le domaine des systèmes multi-agents et de l'optimisation multi-disciplinaire.

Attiré par le dynamisme de la compagnie Amadeus et le cadre idyllique de la région PACA, j'ai pris un poste de conception et développement d'un produit de Revenue Management pour les compagnies aériennes. Dans le domaine de l’optimisation, qui m’est cher, j’ai pu approfondir mon expérience de l’informatique industrielle. Puis mon travail a porté sur la réalisation d’un logiciel d’analyse décisionnelle, toujours pour les compagnies aériennes. Début 2014 je suis passé à la formation des clients, motivé par un plus grand contact humain et une vision large des produits d'Amadeus. Mais 2014 a été pour moi l'occasion d'un autre tournant, car en Septembre je rentrais au séminaire pour devenir prêtre de l'église catholique.



