Je m'appelle Stéphanie Arrese Fournier et je souhaite mettre mes compétences au service de structures de l'Economie Sociale et Solidaire et plus particulièrement de l'Insertion par l'Activité Economique en tant que coordinatrice de projets. Depuis quelques années, ce secteur d'activité me passionne et je souhaite m'y consacrer pour permettre son développement.



De septembre 2015 à septembre 2016, j'ai été apprentie au sein du Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social en charge du développement des clauses sociales dans les marchés publics et privés. J'ai dans le même temps suivi un Master 2 Insertion et Entrepreneuriat Social et Solidaire au sein de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée.



Avant cela, je suis devenue Volontaire en Service Civique au sein des Scouts et Guides de France pour apporter mon soutien à l'organisation d'un rassemblement national pour célébrer les 40 ans de Vent du Large (scoutisme pour les jeunes adultes et adultes en situation de handicap mental).



Je suis également diplômée d'un Master 2 Economie Solidaire et Logiques de Marché que j'ai suivi au sein de l'Institut Catholique de Paris. Pour la période pratique, j'ai réalisé mon stage au sein de BGE PaRIF avec pour missions principale la coordination des Trophées Parisiens de l'Economie Sociale et Solidaire de la ville de Paris.



Lors de mon Master 1 Stratégies d'Entreprise et Développement International, j'ai eu l'occasion de réaliser un stage d'une durée de 5 mois au sein d'une agence Adia (maintenant Adecco) qui m'a permis d'acquérir des compétences en Ressources Humaines et plus particulièrement en Recrutement (sourcing, pré-qualification, entretiens individuels).



Diplômée du Skema Business School d'un Bachelor Marketing et Affaires Internationales, j'ai réalisé un stage au sein de l'association Artisans du Monde pendant une durée de deux mois en 2010. J'étais chargée du développement commercial (réalisation de plaquettes de présentation) et de la communication/événementiel (Quinzaine du Commerce Equitable). Puis j'ai pu découvrir une autre étape dans la stratégie marketing lors de mon dernier stage en réalisant une étude de marché sur le tourisme solidaire pour la Maison de l'Economie et du Développement Solidaires.