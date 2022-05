Louis FERNANDES

Technicien en maintenance de formation, je suis devenu responsable d'équipe technique, encadrant 6 personnes dans une filiale d'une entreprise allemande en France.



Plus tard on me proposa de gérer la technique (entretien du parc machine avec 6 techniciens) mais également la production ( entre 20 et 30 personnes ouvriers et régleurs).



Ce travail de manageur m'a permi de me révéler en tant que meneur d'hommes et tout naturellement je suis devenu responsable d'équipe de production. Aujourd'hui je me sens confirmé dans cette fonction que j'occupe depuis 7 ans dans ma nouvelle entreprise.



Mon but est de mettre tous les éléments en place afin de rendre le travail le plus agréable possible sinon le moins pénible possible. Bref remettre la machine au service de l'homme afin de le libérer tâches pénibles et ennuyeuses et lui permettre de développer ses competences qu'il pourra mettre au service de l'entreprise mais aussi contribuer à son développement personnel.



Mes compétences :

Communication

Exigent