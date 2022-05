Louis-Florent DYÈVRE

Diplômé du master en management de l’ESC Reims, puis du master spécialisé en immobilier (MS MUES) de l’ESSEC, je travaille aujourd'hui chez Bouygues Immobilier en tant que Responsable de Programmes.



A la suite de ma scolarité à l’ESSEC j’ai tout d'abord effectué un stage de 6 mois chez un expert immobilier spécialisé dans les petites et moyennes surfaces commerciales, avant de partir effectuer pendant 9 mois un tour du monde en solitaire, puis d’être embauché chez Jones Lang Lasalle en tant que Consultant en Immobilier de Bureau à la Défense. J’ai pu déterminer lors de ces diverses expériences que c’était dans le domaine de la promotion immobilière que je souhaitais bâtir ma carrière professionnelle.



Je travaille donc désormais chez Bouygues Immobilier en tant que Responsable de Programmes Immobiliers de logement. Ce poste consiste à monter plusieurs programmes immobiliers dans tous leurs aspects (technique, juridique, commercial, financier), du dépôt du permis de construire à l'année de parfait achèvement. Pour cela le Responsable de Programmes est chargé de préparer et négocier les contrats et commandes des différents intervenants, d'établir les plannings projet, de coordonner les différentes ressources, humaines et matérielles, et d'organiser le travail des équipes



Mes compétences :

Asset management

Evaluation immobilière

Immobilier

Management

Promotion

Promotion immobilière

Pugnacité