Louis FORGET

Secrétaire Général de l’Institut International de l’Audit Social (IAS).

Professeur et consultant en Gestion des Ressources Humaines,

A été de nombreuses années responsable académique du cursus 1 an (master 1) diplômant Ressources Humaines ESSEC Business School

Professeur Emérite de l’Ecole de Psychologues Praticiens (Institut Catholique de PARIS)... Professeur de G.R.H. et de Management des Emplois et Compétences à l'ESSEC B.S ; spécialiste en particulier des domaines de formation et de relations sociales

A occupé précédemment différentes fonctions opérationnelles et de Direction des Ressources Humaines dans un très grand groupe international