Louise FORGET

Artiste et communicatrice, je travaille dans le milieu de la culture et des communications depuis une quinzaine d'années. D'abord intérimaire auprès de différentes organisations comme adjointe administrative, j'acquiers, en 1994, un certificat en création littéraire à l'Université du Québec à Montréal, j'occupe par la suite différents postes de libraire. Attirée par les communications, peu après avoir entamé mes études en relations publiques à l'Université Laval à Québec, j'obtiens le poste d'adjointe au président et de coordonnatrice pour le Marché International du Multimédia à Montréal.



Poursuivant ma carrière en organisation d'événements, je deviens successivement par la suite, relationniste (Productions Musique et Traditions du Monde), rédactrice (Communications Papineau-Couture), coordonnatrice des animations et responsable du traitement de l'information (Salon du livre de Montréal). En mars 1999, dans le cadre du printemps du Québec en France, je représente l'éditeur Jacques Lanctôt, au Salon du livre de Paris. De retour à Montréal, j'occupe le mandat de Coordonnatrice pour le Conseil de la culture et des communications de la Montérégie.



En mars 2000, en plus d'occuper différents mandats comme agente d'information, je crée mon entreprise de communications Muse Communications, qui me permettra de réaliser de nombreux mandats, en tant que rédactrice dans le milieu culturel, notamment pour le Festival de Jazz de Montréal, les Productions Sidéral (Isabelle Boulay), les Productions Avanti Plus, Audiogramm , le Théâtre du Carrousel,etc., mais aussi comme auteure d'un livre pratique sur les Épices et fines herbes aux Éditions du Trécarré, puis comme journaliste et rédactrice en chef pour le magazine Livre d'ICI: La revue des professionnels de l'édition, la revue Interventions Économiques (regroupement de chercheurs (UQÀM) et, plus récemment, comme coordonnatrice Web et communications pour l'organisme Zoothérapie Québec.



Depuis 2002, Muse Communications se spécialise dans la rédaction, la recherche et le développement de contenus (livres, magazines, portails et sites internet.



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Coordination

Journalisme

Web

Édition

Ecriture