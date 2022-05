Louis FORTIN

Profil

Œuvrant depuis plus de 15 ans dans les domaines de la consultation et de la formation, il a occupé, avec beaucoup de succès, différents postes de cadre supérieur. Il a aussi agi à titre de consultant et de directeur du développement organisationnel et a su piloter avec brio de nombreux portefeuilles de projets.

Lors de ses formations et ses interventions, il favorise l’intégration des compétences par des discussions de cas vécus par les participants, les jeux de rôles, les mises en situation et les simulations.



Spécialisations :Liste des principales formations dispensées :

Adieu Patron! Bonjour Coach!

Coacher - Améliorer son habilité à gérer le potentiel de ses collaborateurs

Communication efficace

Délégation progressive et structurée

Gestionnaire d’impact

Innovation et créativité

Leader efficaces

Leader mobilisateur

Améliorer son habilité à gérer les individus

Améliorer sa capacité à mobiliser des équipes

Négociation ouverte et convergente

S'autogérer

Superviser





Mes compétences :

Customer Relationship Management