Louis FOUCHÉ

Je m’appelle Louis et suis étudiant en dernière année à Sup de Co Reims. Touche-à-tout et m'orientant vers les métiers de la publicité ou du web, ma priorité est d’évoluer dans un environnement créatif, agile, audacieux et innovant.



Curieux et passionné par les rencontres, je suis co-fondateur du vidéoblog "Les Francs Publicitaires" :Array



Louis

Twitter : @LeFrancLouis / @LesFrancsPub



Pour plus d’informations,



Téléphonez-moi > +33 (0)6 72 03 34 97

Envoyez-moi un e-mail > louis.fce@gmail.com



My name is Louis and I am a final-year student in Sup de Co Reims, a top 10 French business school. Moving toward advertising and Internet careers, my main objective is to evolve in a creative, agile and innovative environment.



Curious and passionate about meeting people, I am co-founder of the videoblog "Les Francs Publicitaires" :Array



Louis

Twitter: @LeFrancLouis / @LesFrancsPub



For more information,



Please call me > +33 (0) 6 72 03 34 97

Email me > louis.fce@gmail.com



Mes compétences :

Advertising

Montage vidéo

Copywriting

Branding & identities

Digital marketing

Community management

Interviews

Project management

Social media

Creative team

Digital curation

Final cut pro

Création site internet

Digital strategy