En 1970, Louis FOURNIER offre à son entreprise le nom abrégé de sa création de 1962, le volet ACCOrdéon PLAStique : ACCOPLAS était née.



Depuis, la société a mis au point plus d'une dizaine de produits pour répondre aux attentes des consommateurs. A votre écoute, elle vous accompagne dans vos études et devient votre partenaire privilégié pour développer les produits qui répondront à vos besoins. Grâce à sa cellule de recherche et d'innovation, elle est à même de proposer une véritable offre sur mesure afin de donner vie à vos projets.



Accoplas est une PME marseillaise aux valeurs familiales et d'envergure nationale. Forte de ses 50 ans d'existence, la société a développé un savoir-faire dans les domaines de:

- La fermeture du bâtiment (persiennes PVC, persiennes aluminium, volets battants, volets coulissants, volets pliants…)

- La menuiserie PVC droite et cintrée

- Le meuble PVC cuisine & salle de bains

- L'extrusion de profilés PVC à façon



Notre entreprise étudie, conçoit et fabrique ses produits (chantiers neufs et rénovation). Elle peut également aller jusqu'à la mise en œuvre de ces derniers. Elle agit essentiellement en prescription auprès des logements collectifs, sociaux et des copropriétés sur l’ensemble du territoire national.



Ses gammes de produits sont fabriquées en France, dans les usines de production qui, comme le siège social de l'entreprise, sont situés à Marseille.

L'implantation nationale du réseau commercial offre aux clients proximité et réactivité, deux valeurs que s'attachent à cultiver les collaborateurs d'Accoplas.



Confiance, adaptabilité et sérieux sont les maîtres mots de cette entreprise pérenne.