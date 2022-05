Louis FOURNIER

Diplômé de l'ENSEIRB-MATMECA de Bordeaux en filière Systèmes Electroniques Embarqués en 2013 , j'ai effectué mon apprentissage au sein de l'entreprise Bull-Amesys pendant 3 ans. Après une première expérience significative chez CS - Communication & Systèmes en tant qu'ingénieur d'études et de validation, je suis allé vers de nouveaux horizons dans la région parisienne en tant que consultant firmware chez Techonology & Strategy.



Je travaille pour Horiba afin de tester et valider le fonctionnement de cartes électroniques pour un analyseur de molécules destiné au domaine médical. Dans la continuité des choses, j'ai poursuivi mes activités de tests tout en développant des cartes électroniques ainsi que leur firmware pour différents instruments de tests destinés à l'industrie des semi-conducteurs.



Mes compétences :

Électronique numérique

Programmation c

FPGA

Ms project

QUARTUS II

XilinxISE/ModelSim

Qt4

Programmation orientée objet

Matlab/Simulink

Cadence 16.3

Orcad

MPLAB X

CADStar

VHDL