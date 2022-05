Louis-Frédéric PAUTROT

LFP Formation & Conseil est lancé !



Nos choix sont ceux de l'écoute, de la création d'opportunités et des potentiels révélés.



PARCE QUE LE STAGIAIRE NE DOIT PAS S ADAPTER A LA FORMATION - C EST LE FORMATEUR QUI DOIT S ADAPTER A SON STAGIAIRE !



- Nous proposons des formations personnalisées, adaptées à la réalité et à la personnalité de chacun

- Nous accompagnons nos clients après le stage par un suivi personnalisé

- Pour l'épauler efficacement , nous réalisons avec notre client un audit de ses besoins en tenant compte de son projet d'évolution et lui proposons un programme de formation adapté et des méthodes pédagogiques efficaces .



Nous proposons également des services qui simplifieront votre quotidien et contribueront à la progression de votre entreprise.



Notre engagement : ETRE LE PARTENAIRE DE VOS SUCCES FUTURS !





Oser c'est déjà réussir !



Au plaisir de vous compter parmi mes contacts.



Louis-Frédéric



Mes compétences :

Assurance

Vente

Formation professionnelle

Gestion de projet

Formation

Management

Coaching professionnel