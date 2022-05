Louis GAILLARD

> > http://louisgaillard.fr < <



Après deux ans de formation et près de deux ans d'expérience professionnelle dans le Serious Game, je m'apprête à entrer en troisième et dernière année de Game Design à ISART DIGITAL.



Ce que je préfère c'est découvrir de nouveaux horizons, que ce soit à l'école, en entreprise ou dans mes projets personnels.



Bien qu'en formation Game Design, j'aime beaucoup programmer. J'ai notamment réalisé de nombreux jeux sur Unity 3D, mais j'ai aussi travaillé sur Flash, Unreal Engine et MonoGame.



Grâce à mon expérience professionnelle en tant que Game Designer Junior, j'ai acquis de nombreuses compétences concrètes autour du Game Design. Quant au savoir théorique, j'ai eu de nombreuses occasions de le mettre en application que ce soit à l'école, en entreprise ou pour mes projets personnels.



Concernant ces derniers, ils me tiennent à cœur car ils me permettent de collaborer avec d'autres personnes, de soulever de nouvelles problématiques, d'expérimenter un nouveau domaine, etc. mais surtout d'avoir l'occasion de découvrir quelque chose plutôt que d'attendre que cette occasion vienne d'elle-même.



J'ai un pied à terre à Paris ainsi qu'à Lyon.

Je suis en quête de nouvelles expérience dans le jeu vidéo afin de découvrir d'autres secteurs (jeux PC, consoles, web, mobile, etc.).



Mes compétences :

E-learning

WordPress

Unreal Engine

Microsoft Visio

Microsoft C-SHARP

Lua

Java

JScript

HTML

Game Design & Programming

Game Design

Fiction

Dev Programming

Cascading Style Sheets

C++

AutoDesk

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

3D Studio Max

JavaScript

Autodesk Maya