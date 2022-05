Motivé et polyvalent, je m’implique dans mon activité professionnelle pour réaliser des objectifs ambitieux. La faculté d’intégration rapide dont j’ai su faire part lors de mes expériences à l’étranger et la réussite dans la gestion de mes projets internationaux, atteste de mes capacités d’adaptation, de rigueur et d’autonomie nécessaires au travail en équipe dans un milieu concurrentiel.