Louis GARCIA

Je travaille actuellement pour un Editeur de progiciels dans le domaine Médico-social en tant que Chef de Projet.

Ma fonction me permet de déployer cette solution pour tous les groupes d'établissements travaillant dans ce secteur.

Cette activité m'invite à être en contact avec différents profils. Tous les postes en structure sont susceptibles d'utiliser le progiciel.

Le contact auprès des différentes fonctions est très enrichissant et chaque nouveaux déploiement apporte son lot de nouveautés. Ceci est très enrichissant et a pour conséquence d'être force de proposition pour tous mes projets.

En dehors de mes déplacements, je dois gérer les différents problèmes que peuvent rencontrer nos clients au niveau de l'utilisation de l'outil en faisant appel à nos développeurs ou en modifiant des paramétrages.

J'assure également un soutien au niveau des personnes qui gèrent la hotline et des formations dans le cadre de nos recrutements. Je travaille en équipe avec le Service Marketing a qui j'adresse toutes propositions permettant d'améliorer notre offre.



J'ai un parcours atypique : de formation Comptable (BTS alternance + U.V. Cnam en fiscalité des entreprises) :

J'ai travaillé 2 ans en Cabinet Comptable à Valence où j'ai effectué diverses travaux de comptabilité jusqu'au bilan.



J'ai par la suite travaillé dans un grand groupe (Nestlé) où j'assurai le poste de Responsable Crédits Clients pour une succursale à Grenoble.



A l'aise en informatique et après une formation d'administrateur réseau chez Azlan training, j'ai intégré une Société Spécialisée en Ingénierie Informatique (Cegid).

Plus récemment et à titre personnel, j'ai passé un UV, au Cnam de Lyon, en programmation.



Pour Cegid, j'ai eu en charge la réception et la diffusion de toutes les nouvelles versions auprès des clients. Mon expérience, mon envie de progresser et la volonté de transmettre m'ont amené à un poste de Manager dans l'Administration des Ventes de cette Société.



Actif depuis l'âge de 18 ans, j'ai eu l'occasion de travailler d'abord en tant que saisonnier chez Emin Leydier à LAVEYRON puis 4 ans aux Autoroutes du Sud de la France à Reventin Vaugris.



Toujours actif et dynamique, je suis autodidacte dans les différentes fonctions que l'on m'a donné.



J'aime la vie et toutes les choses agréables qui en font parti. Je suis spontané et optimiste. Toujours bienveillant avec les gens qui m'entourent, je suis le premier à vouloir rendre service.



Mes centres d'intérêts, sont ma famille, le cinéma et la moto. Je suis marié avec deux enfants merveilleux avec lesquels je passe un maximum de temps.



La moto est pour moi l'occasion de m'évader. C'est une grande source de plaisir et de liberté et j'essaie de le faire partager à d'autres !



J'adore le Cinéma. Les histoires, la technologie, les salles noires, le son et l'image me "transportent" dans un autre univers et me permettent de "m'échapper" de la réalité un court moment.



Mes compétences :

Autodidacte

Cinéma

Conseil

Curiosité

Formateur consultant

Informatique

Moto

Retraite

SSII

Voyage

Project Management