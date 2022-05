Louis GATEFAIT-GUILBARD

Désireux de quitter Paris, je suis actuellement en recherche active d'un poste de contrôleur de gestion sur Lyon à compter de début 2020.



Diplômé de Toulouse Business School (ex ESC Toulouse), je suis actuellement responsable du contrôle de gestion chez CCM Benchmark, suite à des expériences en cabinet comptable et au sein d’équipes de contrôle de gestion.

Je reste à votre disposition pour toute information et espère pouvoir échanger avec vous bientôt !



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Excel

SAP

Word

CEGID BUSINESS PLACE ET SUITE

Powerpoint

Comptabilité

Qualiac

Gescom

Visual Basic

Hyperion HFM