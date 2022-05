Louis GATTO

Mon parcours professionnel se compose de 3 étapes



Aux Assurances Générales de France, ou j’ai appris le métier de Conseiller en Assurances Vie, et les Basics du Management



A la Mondiale, avec une formation poussée sur les techniques Sociale, et Fiscale ainsi que la création d’une structure suivie d’une Formation Continue auprès de l’école des Cadres



Au Groupe Générali, spécialisé dans l’assurance de la personne, une corde supplémentaire à mon arc a été apportée par l’assurance collectives Prévoyance et retraite.



Homme de valeurs, Manager, avec un sens de l’écoute, et une grand force de travail, j’ai besoin d’associer ces principe a une entreprise qui a les mêmes références.



Mes compétences :

Assurance

Management

Conseil

Finance