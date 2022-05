Je suis actuellement en Master Management et Stratégie de l'entreprise. J'effectue mon alternance dans le groupe Volvo / Renault Trucks.



Je réalise un projet humanitaire dont le but d'apporter une solution nouvelle pour favoriser l'accès à l'information et aux livres au Mali.



Nous allons donc envoyer des liseuses qui nous aurons préalablement remplies de livres et de contenus en tous genres (livres du domaine public, auteurs amateurs etc.)



www.malebooks.ml



Mes compétences :

Gestion de projet