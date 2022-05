Louis GAUTIER

Portant un fort intérêt pour les questions environnementales et les médias sociaux, je suis quelqu'un de curieux et qui aime aller de l'avant. J'ai une forte capacité d'adaptation et aime le contact humain.



Mon cursus professionnel m'a permis d'acquérir une expérience probante et diversifiée.

Je me suis lancé il y a neuf ans dans l'aventure entrepreneuriale avec la création de Enviedevert, site e-commerce dans la vente de produits écologiques (fournitures de bureaux, produits d'entretiens, cadeaux d'entreprises...). Une expérience plus qu'enrichissante qui m'a aidé à renforcer et accroitre mes compétences dans divers domaines.



Combativité, sens de l'organisation, écoute définissent au mieux ma personnalité.



Aujourd'hui, je me tiens à disposition pour me diriger vers de nouveaux challenges et apporter mes compétences à de nouveaux projets dans le domaine du marketing digital et du e-commerce.



Mes compétences :

Médias sociaux

Community management

Vente

Communication

Web 2.0

HTML

Adobe Photoshop

Wordpress

Prestashop

Marketing opérationnel et digital

Webmarketing

Adobe illustrator

Adobe indesign