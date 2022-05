Louis-Georges, Lg LASSONNERY

DIRECTEUR GENERAL, INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, INTERNATIONAL

J’ai vécu et travaillé les 15 dernières années comme Directeur Général dans une grande variété de pays, cultures, marchés et divisions de l’industrie pharmaceutique, y développant mes facultés d’adaptation et ma capacité à conduire les changements.

J’ai constamment obtenu d’excellents résultats dans l’accès au marché et la croissance durable des ventes combinée à un contrôle strict de la compliance et du résultat. J’ai également créé et développé des équipes performantes en faisant progresser mes collaborateurs.

Je suis très mobile, flexible, et motivé par le développement du business et des personnes face à de nouveaux challenges dans le secteur de la santé.