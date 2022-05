Louis GNESSO

Un parcours varié dans le secteur de la banque-assurance puis dans celui de l'hôtellerie m'assure des compétences qui pourraient être aisément transférées dans le secteur social et médico-social dans lequel j'ai décidé de me reconvertir en suivant une formation de Master 2 de Management des Organisations Sanitaires et Sociales.

Ainsi, je voudrais mettre mes aptitudes commerciales, financières et managériales au service d'une structure sociale ou médico-sociale telle qu'un EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) ou une MAS (Maison d'accueil spécialisée).

Pour ce faire, je suis à la recherche d'un poste en CDI de Directeur d'un établissement à faible capacité (environ 60 places) ou bien d'un poste de Directeur adjoint dans une structure à taille plus importante (plus de 100 lits).