Louis GODEFROY

Après 8 ans d'activité dans le commerce, j'ai entamé une démarche de reconversion professionnelle afin de développer mes compétences de conseiller dans le secteur de l'emploi et la formation.

Depuis 2 ans et demi, j'étais développeur de l'apprentissage en charge des relations entreprises au CFA du bâtiment de la Vienne. Mes missions étaient axées sur la prospection d'entreprise et je participais à des actions de suivi des jeunes vers l'apprentissage, de mise en relation des candidats avec les recruteurs et de suivi de stages en entreprise. Cette expérience m'encourage à construire mon projet professionnel dans le domaine des relations entreprises et de l'insertion professionnelle.



Mes compétences :

Accueil des clients

Esprit d'équipe

Gestion des données de référence

Adaptation

Stratégie commerciale

Analyse des besoins

Conseil

Analyser écouter réfléchir agir

Implantation Commerciale

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Recrutement

Persévérance

Vente

Optimisme

Rigueur

Organisation du travail