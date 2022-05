Louis GORINTIN

Spécialiste de l'innovation de rupture basé sur les nanotechnologies, je travaille depuis 4 ans dans le domaine de l'énergie.

Lors de cette expérience chez Engie j'ai eu l'occasion d'imaginer concevoir et develloper des solutions ou des offres bâties sur des nano capteur dans le domaine de la mesure physique, chimique, l'Energy Harvesting la radiocommunications, la production la transformation et le stockage d'énergie.



Diplomé de l’École Centrale de Lyon et de l’École Polytechnique , j'y ai reçu une formation en Ingénierie générale et spécialisée en matériaux et semi-conducteur de très haut niveau.

Passionné par la haute technologie, je suis depuis mon adolescence attiré par l'innovation en particulier dans tout ce qui concerne les nanotechnologies.

J'aime tout particulièrement travailler sur des thématiques autour des nanotubes de carbones mais aussi dans le domaine de l'électronique.

J'ai également réalisé durant mes études un projet, que j'ai dirigé, sur le remplacement dans les huiles de moteurs des additifs traditionnel par des nanotubes de carbone (Tribologie).

Par la suite, j'ai eu l'occasion de réaliser un stage d'un an au C.E.A. Leti sur la fabrication de nouvelles pointes pour Microscope (Microscopie à Force Atomique : AFM) à base de nanotubes de carbone.Celui-ci a débouché sur un brevet déposé en 2007



Mon attirance pour les éléments de base de l'électronique m'a poussé à réaliser, en parallèle de ma formation en micro et nanotechnologie à l'école centrale, un master sur les dispositifs de l'électronique intégrée.

J'ai terminé une thèse C.I.F.R.E. (conventions industrielles de formation par la recherche) pour Thalès à l'école Polytechnique. Mon Sujet de thèse était : "étude et réalisation de transistors à tapis de nanotubes de carbone pour la détection de gaz". Mes recherches se sont déroulées principalement au sein du Thalès Research and Technology, centre de recherche français de l'entité Thalès, situé sur le campus de l'école Polytechnique à Palaiseau.



D'autre part, nous avons créer en 2009 une association PhD Talent ayant pour but de promouvoir le doctorant dans le milieu professionnel. Ceci en organisant des manifestations mettant en avant les compétences des docteurs : un forum de recrutement des jeunes docteurs, un Concours d'innovation ouvert en direction des doctorants et un autre en direction des docteurs en entreprises, pour présenter à un large public les idées pour faire avancer le monde proposé par des docteurs.



Mes compétences :

Ingénieur

Innovation

Électronique

Nanotechnologie

Matériaux

SolidWorks

Nanotechnologies

Gestion de projet