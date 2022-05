Technicien Méthodes au service chiffrage au sein d'une entreprise du nord franche comté ( VONROLL )

de 2000 à 2014 usinage Pièces composite et désormais aux fils de bobinage.

Pendant 5 ans opérateur sur commande numérique et sur machine à découpe Jet d'eau

CAP fraisage , Bac Pro et BTS Productique Mécanique réalisés en alternance au CFAI ALSTOM



Mes compétences :

SAP

2D

3D