Louis GUENARD

Bonjour.

Jeune graphiste et illustrateur, je suis à la recherche d'un emploi. Polyvalent, je sais m'adapter et suis ouvert aux propositions.



J'ai actuellement un statut de Freelance mais que je n'exploite pas et ne souhaite pas développer, préférant un emploi stable au sein d'une équipe. Cela me permet néanmoins de réaliser quelques projets de temps en temps.



Mon Book :

http://fr.calameo.com/read/002658919622bdec0fc97



Mon Behance :

https://www.behance.net/LouisGuenard



Mes compétences :

After effects

Indesign et Photoshop

Illustrator

CSS 3

HTML 5

Blender