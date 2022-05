Louis GUIBOUT

Ces trois dernières années, j’ai eu l’opportunité de travailler au sein de l’université Paris 6 puis pour l’entreprise Biophytis dans le cadre d’un projet de recherche Public-Privé visant à limiter l’effet de pathologies liées à l’âge.



En tant qu’ingénieur d’étude puis d’ingénieur R&D j’ai pu affuter mes compétences en extraction, en purification et en transformation d’actifs végétaux ainsi qu’en chimie analytique, notamment en HPLC.



Je suis aujourd’hui à la recherche d’un poste d’ingénieur R&D dans des domaines liés à la biologie végétale tels que la cosmétique, la parfumerie ou les compléments alimentaires.



N’hésitez pas à me contacter pour plus de précisions sur mon profil.



Vous pouvez aussi consulter les articles suivants :

- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25953625

- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25233576





Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Biologie végétale

Cosmétique

Études statistiques

Extraction végétale

Gestion de projets

Nutrition

Parfumerie

Santé

Toxicologie

Recherche

Ingénierie

Environnement

Chimie analytique

Autonomie

Veille technologique

Veille scientifique