Bonjour,



je suis un jeune adolescent qui espere créer une micro entreprise avec l'aide de ses amis. Nous avons déja plein de logiciels créer et d'application mais ne savons pas comment gérer un budget et faire des dépense utile, nous ne savons pas non plus comment créer une mini entreprise en étant mineur.

SVP pouvez-vous nous donner des conseils.



Mes compétences :

Design

Informatique

Internet