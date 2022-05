Bonjour, je suis actuellement en baccalauréat professionnel maintenance des véhicules automobiles. Je possède un CAP mécanique automobile et je recherche un poste pour juin 2016 à Saumur et ses alentours.



Je sais m'intégrer rapidement au sein de l'équipe et je m'adapte très vite au fonctionnement de l'entreprise (équipements). En complément de la mécanique, je sais faire du diagnostic et j'ai de l'expérience dans la relation client.



Au plaisir de vous rencontrer,

Louis Hamon



Mes compétences :

Service rapide

reparations

diagnostic