Louise HAMON

Mon domicile fixe se situe dans l'Essonne (91). J'ai obtenu un DUT en Gestion des Entreprises et des Administrations en option Ressources Humaines. Ensuite, en 2015 j'ai obtenu une licence Sciences de Gestion à l'IAE de Tours. J'ai entrepris un Master 1 Management Stratégique des Hommes et des Organisations et actuellement en Master 2 GRH en aternance à l'IAE de Tours.

Je suis mobile et disponible pour toutes missions dans le domaine des Ressources Humaines.

J'ai notamment une expérience dans la gestion des formations, le recrutement, la GPEC et la création d'outils de GRH. Je suis motivée pour continuer dans le domaine des Ressources Humaines et prête à m'investir dans mon projet professionnelle. J'ai développé des qualités relationnelles, d'autonomie et d'adaptation durant mon parcours universitaire et professionnelle.



Mes compétences :

Sphinx

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Paye