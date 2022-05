Mon projet en quelques mots



Je monte un institut de bien-être, avec au cœur un laboratoire de phytothérapie où je composerais toute une gamme de produits déjà testés et validés, shampoings, crèmes de soin et compositions d’huiles essentielles pour tous les maux.

Autour de ce laboratoire, je souhaite mettre à disposition de ma clientèle haut-de-gamme un hammam, un salon d’esthétique et un salon de coiffure tous ceci sur une surface de 250 m2 a Montpellier qui se situerait autour du nouvel Hôtel de ville Le vaste projet urbain Port Marianne . L’aménagement de ce nouveau quartier de 8,5 hectares permet la création d’une nouvelle façade de la vie de Montpellier ou le bord de mer qui rappelle le calme et le bien être .

J’ai vingt ans d’expérience dans le métier de la coiffure, j’ai eu en responsabilité un salon à Cannes, j’ai tenu et je tiens encore un salon à Carcassonne, et mes produits, depuis toutes ces années, ont fait la preuve de leur efficacité, et ont rencontré l’adhésion de mes clients. Pour le hammam, par mes traditions berbères, j’ai en héritage toutes les techniques des produits naturels pour le bien –être de la peau et le repos du corps, et je sais combien le cadre, chaleureux et confortable, compte pour que les clients se sentent comme dans un cocon et n’aient qu’une envie : revenir. Pour l’esthétique, que j’ai professionnellement beaucoup côtoyée, j’ai recours à des produits et des techniques 100% naturelles à base de plantes et d’huiles essentielles, et j’ai aussi huit ans d’expérience. Je les sais efficaces, et je n’ignore pas que la société actuelle y est très sensible, qu’il est temps de prendre le train en marche et d’allier mes connaissances et mes compétences à l’air du temps. J’ai mis au point une gamme de 21 produits qui englobent tous les maux du corps, avec comme perspective de m’implanter dans les pharmacies et magasins bio. Comme chef d entreprise , j’ai tenu depuis longtemps la comptabilité de mes commerces, et ce projet est l’aboutissement d’une mûre réflexion, j’en ai déjà mesuré la viabilité et la rentabilité, en élaborant un budget prévisionnel, en prévoyant un fond de roulement et les dépenses afférentes à ma masse salariale (4 employés pour débuter). Pour boucler le financement de cet institut, plutôt que de m’adresser aux banques, je préfère intéresser des particuliers, parce que je les sais plus attentifs à la philosophie de mon projet et aux résultats économiques.





Je vous remercie d’avoir prêté attention à mon projet.

Dans la perspective d’une éventuelle future collaboration, je vous laisse mes coordonnés :



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.



Mes compétences :

faculté d'adaptation

capacités d'analyse