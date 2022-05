Louis HÉRAULT

Passionné de nouvelles technologies, j’ai appris à maîtriser les langages de programmation de base que sont le C,C++,HTML5,CSS3 et UML lors de mon cursus à l’EFREI, école d’ingénieur en informatique et technologies du numérique où j’ai terminé mon année de L3 en juin dernier.



J’ai l’intention de consolider mes compétences et de les étendre au développement d’applications mobiles. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi d’intégrer la formation en alternance de concepteur/développeur d’application informatique ‘spécialité mobile’ de l’EFREITECH.



Amateur de MOOC ,j'ai obtenu les certifications HTML5/CSS3 et PHP/MySQL du site Openclassrooms et je me forme actuellement au langage Javascript avant d'étudier le développement d’application mobile.



Mes compétences :

UML/OMT

HTML

C++

C Programming Language