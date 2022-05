Louis Herve BILO'O

Titulaire d'un master 2 en Audit-Conseil, d'un Master 2 en direction direction d'entreprise et Métier du conseil, d'un mastère 2 en finance d'entreprise et finance de marché et d'une licence en administration des affaires.

actuellement Responsable administratif et financier à l université Paris-Sud à Orsay.

Formateur et enseignant en Mathématiques et comptabilité et gestion avec acadomia et cours déclic

Président de l'association des anciens étudiants camerounais du Maroc en France (CSAM)

Membre et chargé du développement du réseau STREET SHARE plate forme d'échange de retours sur expérience et bons plans via une application pour Androïd, Windows phone.

Représentant de l'association ECOLIALABS en France



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Flexibilité

Rigueur

Synthèse

Autonomie professionnelle