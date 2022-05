Louis HIPPOLYTE

- Prospection et création d'un fichier clientèle en B to C

- Découverte des besoins des clients et propositions d'offre commerciale

- Conduite d'entretiens de négociation commerciale (achat)

- Proposition de ventes complémentaires et de programmes de fidélisation

- Accueil téléphonique (gestion des commandes et réclamations clients)

- Organisations des tâches et mise en place des planning

- Animation et formation des équipes



- Aime le contact client

- Goût du challenge

- Rigoureux et organisé





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad